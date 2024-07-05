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В Европе поддержали снятие Байдена с выборов

Bloomberg: в ЕС поддерживают возможный отказ Байдена от переизбрания

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Elizabeth Frantz/Reuters

Европейские чиновники все более настойчиво выражают мнение, что президент США Джо Байден должен отказаться от участия в предвыборной гонке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Хор голосов, желающих, чтобы старейший американский президент ушел в отставку, становится громче, не только дома, но и среди стран, которые в последние месяцы и годы оправдывали неуклюжий синтаксис и оплошности президента», — говорится в публикации.

По данным источника, перспектива возвращения кандидата в президенты Дональда Трампа в Белый дом рассматривалась западными столицами как большая угроза.

Теперь европейские чиновники говорят в частном порядке, что Байден должен выйти из предвыборной гонки ради кого-то, у кого больше шансов победить Трампа. Кроме того, в Евросоюзе считают, что следует сохранить союзническое единство по Украине и НАТО.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что уверен в искренности слов Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине.

Ранее в Германии раскрыли судьбу Украины в случае возвращения Трампа.

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Выборы в США — 2024
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