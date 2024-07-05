В НАТО рассказали о «мосте в альянс» для Украины

Новый пакет помощи Украине, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами НАТО, станут для Киева «мостом к членству в альянс». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Мы договорились с Зеленским, что поддержка от НАТО, больше подготовки, большая совместимость, больше финансирования — все эти элементы станут мостом к членству в НАТО, потому что место Украины — в НАТО», — заявил он.

До этого Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне должен принять решение, что поставки оружия Украине должны быть на сумму не меньше $40 млрд в год. По его словам, эта сумма не будет включать другие виды помощи, например, макроэкономическую. Он также пообещал, что военная помощь будет «более предсказуемой, с большим уровнем отчетности, что сделает ее более эффективной».

Столтенберг также выразил надежду на то, что Украина получит членство в альянсе к 2034 году. Генсек добавил, что на вступление в НАТО, помимо Украины, претендуют также другие страны, однако не стал комментировать перспективы их вступления в организацию.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля.

Ранее генсек НАТО отверг идею новых Минских соглашений.