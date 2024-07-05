Орбан опубликовал пост после встречи с Путиным

Премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовал пост, в котором призвал достичь мира в конфликте между Россией и Украиной. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мир — это то, чего нужно достичь», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Орбан приехал в Москву по своей инициативе.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Премьер обсудил с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля венгерский премьер посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, Орбан призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал главную цель визита Орбана в Россию.