Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На саммите НАТО обсудят визит Орбана в Москву

Столтенберг: на саммите НАТО в Вашингтоне обсудят переговоры Орбана и Путина

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

На ближайшем саммите НАТО представители альянса обсудят итоги визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что Орбан представляет в Москве не НАТО, а свою собственную страну. Тем не менее, на саммите, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, венгерский премьер, вероятно, поделится с союзниками своими соображениями о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне будет возможность обсудить это и затронуть дискуссии [Орбана] в Москве. [Такие обсуждения] регулярно проходят между союзниками», — сказал Столтенберг.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваши, в рамках визита Орбан намерен обсудить с Путиным пути урегулирования украинского конфликта.

В Кремле отметили, что Орбан приехал по своей инициативе, а предложение о визите было озвучено всего двумя днями ранее.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами