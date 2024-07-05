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На Украине оценили вероятность отставки Шмыгаля с поста премьера страны

Депутат Рады Вениславский: отставка Шмыгаля с поста премьера маловероятна

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отставка Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины на данный момент маловероятна. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Федор Вениславский, слова которого передает украинский телеканал «Общественное».

По его словам, если Шмыгаль уйдет в отставку, это приведет к отставке всего состава кабинета министров, что в условиях военного положения запрещено законодательством.

«До завершения войны каких-то механизмов обновления полного состава кабинета министров Украины во главе с премьер-министром без внесения изменений в законодательство вряд ли может быть», — заявил депутат.

3 июля издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщало, что президент Украины устал от Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить.

29 июня сообщалось, что новым премьер-министром Украины текущим летом может стать первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Отмечалось, что инициатива по смене премьера принадлежит Зеленскому и главе офиса президента Андрею Ермаку.

Ранее на Украине спрогнозировали, кто займет пост премьера вместо Шмыгаля.

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