В Кремле заявили, что Орбан приехал в Москву по своей инициативе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву по своей инициативе. Видео с его словами опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам представителя Кремля, предложение о визите Орбана в Россию было получено 3 июля.

«Да, это действительно была инициатива венгерской стороны. Да, это все очень быстро, буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита», — сказал Песков.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Премьер намерен обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля венгерский премьер посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, Орбан призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее Песков назвал одну из ключевых тем на переговорах Путина и Орбана.