Новые Минские соглашения («Минск-3») не устроят Украину и НАТО, Киеву нужны гарантии безопасности. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«НАТО не хочет «Минска-3». НАТО хочет прекращения агрессии России, и чтобы [потом] украинцы могли сдерживать [ее]», — сказал Столтенберг.

Первое минское соглашение было подписано 5 сентября 2014 года в Минске. Оно предусматривало прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Документ подписали занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин.

«Минск-2» был согласован и подписан 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России. Его целью также было урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины.

До 24 февраля 2022 года это соглашение считалось путем к урегулированию конфликта. Президент РФ заявлял, что минские соглашения больше не выгодны для Москвы, потому что Украина их нарушает.

Сенатор Владимир Джабаров заявлял, что Минские соглашения научили Россию не доверять Западу.

Ранее Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.