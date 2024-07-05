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В Прибалтике раскритиковали визит Орбана в Москву и предупредили о последствиях

Президент Литвы Науседа: визит Орбана в Москву вредит авторитету Венгрии

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Литвы Гитанас Науседа написал в X (ранее Twitter), что поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву навредит авторитету страны.

Он добавил, что визит Орбана в российскую столицу никак не отражает позицию Евросоюза. Премьер-министр Латвии Эвика Селиня, в свою очередь, заявила, что действия Орбана подрывают усилия по достижению победы для Украины.

К критике присоединился и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, который назвал решение своего венгерского коллеги о визите в Москву «безответственным».

Премьер-министр Венгрии прилетел в Москву в пятницу, 5 июля. Сам он заявлял, что продолжает «мирную миссию». Орбан проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин на встрече с Орбаном указал на негативный аспект в отношениях между РФ и Венгрией.

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