Эрдоган высказался о будущем отношений Турции и ШОС

Турция планирует стать постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), хотя для этого может потребоваться некоторое время, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует ТАСС.

«Сейчас в состав ШОС входит девять постоянных членов. Нет речи о том, что Турция не сможет оказаться в числе этих стран, хотя это может занять некоторое время», — сказал Эрдоган во время пресс-конференции с турецкими СМИ.

Он напомнил, что к ШОС в конечном итоге присоединились Иран и Пакистан, пусть эта процедура и заняла несколько лет.

Также во время пресс-конференции Эрдоган заявил, что может пригласить президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада для обсуждения сирийского урегулирования. По его словам, если Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса нормализации отношений Анкары и Дамаска.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что в скором времени удастся урегулировать и конфликт на Украине — пока он не перерос в глобальный.

Ранее стало известно, что в Турции рассчитывают на возобновление зерновой сделки.