В Китае назвали сроки начала торговой войны с Европой

Торговая война между Китаем и Евросоюзом может начаться в ноябре, заявил профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь, комментируя введение ЕС пошлин в отношении производителей электромобилей КНР, передает Global Times.

По его мнению, введение пошлин является ожидаемым решением Евросоюза, ведь хотя стороны и начали консультации по данному вопросу, европейское объединение не меняло свою позицию. Цуй Хунцзянь заявил, что европейцам теперь нужно обосновать свои действия, а результаты переговоров определят, перерастет ли противостояние в торговую войну в озвученные сроки.

5 июля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин выражает протест против таможенных пошлин Евросоюза на электромобили из КНР.

4 июля Евросоюз ввел пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая. В Еврокомиссии (ЕК) уточнили, что для основных производителей электрокаров размер пошлин составит от 17,4% до 37,6%. Вместе с тем в ЕК отметили, что переговоры с КНР в последние месяцы интенсифицировались, в связи с чем Евросоюз рассчитывает на урегулирование ситуации с поставками китайских электромобилей в Европу на основании переговоров с опорой на нормы Всемирной торговой организации.

Ранее журналисты предрекли Китаю и Евросоюзу торговую войну.