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В НАТО назвали минимальный уровень помощи Украине

Столтенберг: поставки оружия Киеву должны быть на сумму не менее $40 млрд в год

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне должен принять решение, что поставки оружия Украине должны быть на сумму не меньше $40 млрд в год. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Ожидаю, что будет принято решение, что $40 млрд — это финансовое обязательство, которое НАТО должны тратить в год на военную помощь Украине. Это минимальный уровень», — заявил Столтенберг.

По его словам, эта сумма не будет включать другие виды помощи, например, макроэкономическую. Он также пообещал, что военная помощь будет «более предсказуемой, с большим уровнем отчетности, что сделает ее более эффективной».

До этого Столтенберг выразил надежду на то, что Украина получит членство в альянсе к 2034 году. Генсек добавил, что на вступление в НАТО, помимо Украины, претендуют также другие страны, однако не стал комментировать перспективы их вступления в организацию.

3 июля военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что НАТО планирует принять меры по «защите» помощи Украине от кандидата в президенты США Дональда Трампа.

По мнению эксперта, западные «ястребы» хотят создать видимость того, что поддержка Киева в противостоянии с Россией не прекратится ни при каких обстоятельствах.

Ранее в Госдепе анонсировали «хорошие новости» для Украины на саммите НАТО.

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