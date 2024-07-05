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В Кремле высказались о длительности переговоров Орбана и Путина

Песков: переговоры Орбана и Путина продлятся минимум 2-3 часа

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москве продлятся сколько это потребуется. Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

При этом он подчеркнул, что это займет как минимум 2-3 часа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 5 июля, прилетел в Москву для продолжения, как сам он выразился, «мирной миссии». Орбан проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее политолог Марков заявил, что есть шанс, что Зеленский передал через Орбана план Путину.

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