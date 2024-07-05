Эрдоган допустил приглашение Путина и президента Сирии Асада в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может пригласить президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада для обсуждения сирийского урегулирования. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, если Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса нормализации отношений Анкары и Дамаска.

«Прошедшие годы показали, что для Сирии необходимо создать постоянный механизм урегулирования. Крайне важно, чтобы Сирия, инфраструктура которой разрушена, а население разбросано, встала на ноги. Важно положить конец нестабильности», — сказал турецкий лидер после возвращения из поездки в Казахстан на саммит ШОС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль пока не может подтвердить участие Москвы в переговорном процессе между Турцией и Сирией.

30 июня газета Al Watan со ссылкой на источник в сирийском правительстве сообщила, что Дамаск и Анкара готовятся провести встречу, на которой будет обсуждаться нормализация двусторонних отношений.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с Сирией.