Эрдоган рассказал о словах Путина про мир на Украине

Турция надеется на скорейшее урегулирование украинского конфликта, не допустив его перерастания в глобальный. Об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Владимир Путин недавно заявил, что является сторонником мира. Очевидно, что у обеих сторон накопилась усталость. Я спросил его, «когда мы обеспечим мир?» Он ответил, что у этого процесса нет времени, и важно участие в нем таких посредников, как Турция. Мы надеемся, что эта война между Украиной и Россией, наконец, завершится», — заявил турецкий лидер.

4 июля президент РФ ответил на вопросы журналистов после саммита ШОС и большое внимание уделил конфликту на Украине. Владимир Путин прокомментировал последние предложения по завершению конфликта, в том числе идею премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня до начала переговоров. Последнее, по мнению президента, невозможно. Причина в ненадежности обещаний со стороны Украины. Ранее Киев уже срывал такие договоренности из-за того, что не контролирует собственную армию, пояснил Путин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не сможет выступать посредником в переговорах с Украиной.

Ранее Эрдоган заявил о возможности остановить украинский конфликт.