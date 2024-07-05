Шольц резко высказался о визите Орбана в Москву

Премьер Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву не как глава Совета ЕС, а как глава венгерского кабмина, он не может представлять позицию Евросоюза по Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Виктор Орбан отправляется к Путину как премьер-министр Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель», — подчеркнул он.

Глава немецкого кабмина в очередной раз отметил, что Берлин решительно осуждает специальную военную операцию на Украине, и заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Германии.

До этого Орбан назвал особенной текущую встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным. 5 июля он прибыл в Москву с рабочим визитом.

Ранее в Госдуме высказались о визите Орбана в Москву.