Британский король принял отставку Риши Сунака

Британский король Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака в Букингемском дворце после того, как Консервативная партия потерпела поражение на прошедших выборах в парламент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на королевскую пресс-службу.

«Достопочтенный член парламента Риши Сунак... подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял», — говорится в сообщении.

5 июля стало известно, что Лейбористская партия одержала победу на выборах в нижнюю палату британского парламента, получив 326 из 650 мест. Таким образом она сформирует новое правительство. Консервативная партия Сунака, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

Лидер лейбористов Кир Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии. Сунак, в свою очередь, поздравил Стармера с победой на парламентских выборах.

В ближайшее время Стармера примет британский король, чтобы вручить ему мандат на формирование правительства. Сунак же, несмотря на поражение его партии, останется в парламенте, так как сумел пройти в Палату общин в своем избирательном округе.

Ранее сообщалось, что Сунак вышел из штаба партии под крики «Пакуй чемоданы!».