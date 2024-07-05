Орбан назвал встречу с Путиным особенной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал особенной текущую встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом 5 июля. Премьер намерен обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Венгерский премьер поблагодарил российского лидера за прием и добавил, что эта встреча — более особенная, чем предыдущая.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Комментируя предложение Орбана, Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно, назвав причиной этому ненадежность обещаний со стороны Киева. Ранее украинские власти уже срывали такие договоренности из-за того, что не контролируют собственную армию, пояснил российский лидер.

Подробнее о визите Орбана в Москву — в хронике «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Венгрия не предупредила другие страны Евросоюза о намерении Орбана посетить Россию.