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Политолог Марков: есть шанс, что Зеленский передал через Орбана план Путину

Политолог Марков: Орбан хочет узнать, как Путин видит мир с Украиной

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Политолог Сергей Марков предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог передать через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана мирный план российскому лидеру Владимиру Путину. Слова политолога приводит «Лента.ру».

«Есть шанс, хотя это и маловероятно, что Зеленскому удалось передать с Орбаном какой-то план Путину», — сказал политолог.

Марков также заявил, что Орбана могло что-то «поразить» в беседе с Зеленским, «может, что-то там можно использовать для перехода к миру».

По словам Маркова, Орбан также хочет понять, как Путин видит мир с Украиной и насколько жестко он готов настаивать на озвученных им ранее требований, существует ли пространство для компромиссов.

5 июля Орбан прилетел в Москву, где он проводит встречу с Путиным. Одной из ключевых тем переговоров станет Украина. 2 июля Орбан посетил Киев, где предложил Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Орбан не предупредил ЕС о намерении посетить Москву.

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