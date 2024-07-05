В МИД РФ заявили, что Путин в контакте с лидерами с альтернативной позицией по Украине

Президент России Владимир Путин находится в контактах с лидерами стран, которые придерживаются альтернативной Западу позиции по украинскому кризису. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает РИА Новости.

До этого Рябков сказал, что Россия приветствует попытки внести вклад в урегулирование конфликта с Украиной и готова вести переговоры по этой теме.

5 июля постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что у Запада нет намерения серьезно говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине, но обстановка в зоне спецоперации вскоре поменяет их позицию. По его мнению, чем хуже будет ситуация для Запада, тем громче будут звучать призывы о необходимости переговоров, прекращении огня или замораживании конфликта.

Ранее экс-офицер СБУ предрек эскалацию конфликта на Украине к осени.