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В России прокомментировали наличие Кубы в списке стран — спонсоров терроризма

Госдума назвала недопустимым наличие Кубы в списке стран — спонсоров терроризма

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Максим Блинов/РИА Новости

Комитет Госдумы по международным делам внес в палату парламента проект заявления, в котором депутаты называют недопустимым сохранение Госдепартаментом США Кубы в списке государств — спонсоров терроризма. Документ размещен в думской базе данных.

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ считают недопустимым, лишенным здравого смысла и не отвечающим современным реалиям сохранение Республики Куба в списке Государственного департамента США государств — спонсоров терроризма», — говорится в сообщении.

Парламентарии в проекте заявления подчеркнули, что безотлагательное исключение Кубы из списка будет способствовать построению многополярного мира.

Депутаты отметили, что построение такого мира должно базироваться на балансе интересов, принципах равноправия и справедливости.

До этого сообщалось, что США используют свой список стран, которые, по их мнению, спонсируют терроризм, как инструмент экономического давления на страны.

Также стало известно, что Вашингтон в настоящее время не собирается пересматривать свое отношение к Кубе как к государству, «спонсирующему терроризм».

Ранее генпрокурор РФ призвал Кубу сплотить усилия при борьбе с терроризмом.

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