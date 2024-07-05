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Песков назвал одну из ключевых тем на будущих переговорах Путина и Орбана

Песков: Украина будет одной из тем для обсуждения на переговорах Путина и Орбана

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Украинский конфликт станет одной из тем для обсуждения на переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и его венгерским коллегой Виктором Орбаном, который 5 июля прилетел в Москву, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Фрагмент разговора с пресс-секретарем президента России в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Будут ли президенты обсуждать Украину? В том числе», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Как пишет Life со ссылкой на Shot, в переговорах также примут участие помощники президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также глава МИД РФ Сергей Лавров.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Комментируя предложение Орбана, президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно, назвав причиной этому ненадежность обещаний со стороны Киева.

Тем не менее, прибыв в Москву, Орбан написал в соцсети Х, что поездка в Россию — часть его «мирной миссии».

Ранее стало известно, что Орбан не предупредил ЕС о намерении посетить Москву.

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