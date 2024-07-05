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Премьер Венгрии прибыл в Москву

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным

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Orbán Viktor/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, передает агентство MTI.

По словам Хаваши, в рамках своего визита Орбан намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Комментируя предложение Орбана, президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно, назвав причиной этому ненадежность обещаний со стороны Киева. Ранее украинские власти уже срывали такие договоренности из-за того, что не контролируют собственную армию, пояснил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Венгрия не предупредила другие страны Евросоюза о намерении Орбана посетить Россию.

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