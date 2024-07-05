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В Госдуме поддержали ограничения для пользователей IP-телефонии

Депутат ГД Ткачев поддержал ограничения для пользователей IP-телефонии

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Shutterstock

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев в интервью Дума ТВ высказался в поддержку инициативы Федеральной службы безопасности (ФСБ) об ограничении в отдельной части IP-телефонии для борьбы с мошенниками.

«IP-телефония должна пользоваться только юридическими адресами на территории Российской Федерации. Звонки должны происходить клиентам по многоканальному единому номеру. Это еще более глубокое ужесточение. Но здесь важно разобраться в самом вопросе», — отметил Ткачев.

Он пояснил, что речь в данном случае идет о связи с использованием технологии VPN, при которой трафик идет за рубеж. Поэтому такая ограничительная мера оправдана, подчеркнул парламентарий.

Как сообщает РБК, некоторые российские операторы связи получили письмо от ФСБ, в котором организации просят запретить использовать VoIP-аккаунты с зарубежных IP-адресов и с хостинга российских провайдеров.

Как полагают авторы публикации, требование ФСБ может быть связано с тем, что сейчас клиенты могут получать виртуальные номера и арендовать виртуальные сервисы для пользования услугами телефонии. При этом арендовать их за рубежом дешевле, а отследить трафик через виртуальную АТС невозможно, чем активно пользуются мошенники.

В то же время провайдеры хостинга упоминаются в распоряжении спецслужб, предположительно, потому, что с их помощью можно обойти запрет на использование VoIP из-за рубежа. Сейчас люди могут покупать виртуальные сервера у хостеров и заходить на них через VPN, однако в будущем эту возможность заблокируют.

Ранее сообщалось, что некоторые VPN-сервисы могут представлять опасность для пользователей, превращая их устройства в ботнеты.

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