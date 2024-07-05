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В НАТО рассказали о перспективах вступления Украины в альянс

Генсек Столтенберг выразил надежду, что Украина вступит в НАТО к 2034 году

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Украина получит членство в альянсе к 2034 году. Его слова приводит агентство DPA.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, как может измениться состав Североатлантического альянса к 2034 году.

Генсек добавил, что на вступление в НАТО, помимо Украины, претендуют также другие страны, однако не стал комментировать перспективы их вступления в организацию.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте (Румыния) в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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