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Австралия и Канада поздравили лидера лейбористов с победой на выборах в Британии

Премьеры Австралии и Канады поздравили Стармера с победой на британских выборах

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Claudia Greco/Reuters

Премьер-министры Австралии и Канады поздравили лидера Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера с победой на выборах в Палату общин.

«Поздравляю моего друга и нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера с громкой победой на выборах», — написал на своей странице в Х премьер Австралии Энтони Альбанезе.

Он отметил, что с нетерпением ждет конструктивной работы с новым британским правительством.

Премьер Канады Джастин Трюдо также поздравил Стармера в Х, назвав это «исторической победой».

Глава канадского правительства подчеркнул, что впереди еще много работы «по построению более прогрессивного и справедливого будущего для людей по обе стороны Атлантики». «Давай займемся этим, друг мой», — добавил Трюдо.

5 июля стало известно, что Лейбористская партия одержала победу на выборах в нижнюю палату британского парламента. Она получила 326 из 650 мест и сформирует новое правительство. Консервативная партия, правившая 14 лет, потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

Лидер лейбористов Кир Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.

Ранее премьер-министр Британии Сунак поздравил Стармера с победой.

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