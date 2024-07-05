Орбан сообщил, что у Венгрии нет мандата на переговоры от имени ЕС по Украине

Председательство Венгрии в Евросоюзе не дает ей мандата на переговоры по Украине, но оно может побудить стороны к началу этого пути. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Венгрия с 1 июля председательствует в Совете Евросоюза.

«Еще раз уточню, председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона докуда готова пойти, и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко», — цитирует Орбана агентство.

Венгрия «не имеет достаточного веса», отметил премьер страны, при этом он выразил уверенность, что Будапешт может побудить обе стороны к «долгому пути», концом которого станут прекращение огня и мирные переговоры.

4 июля уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия не имеет полномочий говорить с Россией от лица ЕС. Он также отметил, что никакие дискуссии об Украине не могут состояться без Украины.

Ранее Песков не подтвердил и не опроверг возможность визита Орбана в Россию 5 июля.