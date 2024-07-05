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Китайский эксперт рассказал, почему партнерство РФ и КНР выгодно всему миру

Эксперт Вэйди: партнерство РФ и КНР на фоне давления США выгодно всему миру

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Развитие партнерства и сотрудничества между РФ и КНР выгодно как Москве, так и Пекину, это взаимодействие также благоприятно скажется на мировой экономике. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди.

«Укрепление партнерства и сотрудничества между КНР и Россией, безусловно, будет выгодно КНР и России, как и всему прилегающему региону, и даже в плане глобального экономического развития», — подчеркнул он, напомнив, что давление со стороны США на Москву и Пекин вряд ли ослабнет в ближайшее время.

По оценке эксперта, на данный момент отношения между Россией и КНР находятся на стадии «наибольшего расцвета».

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китаю и России необходимо и дальше укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество и противостоять внешнему вмешательству.

Ранее в Турции рассказали, как Россия и Китай создали «кошмар» для Запада.

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