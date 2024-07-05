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В США заявили о планах Трампа потребовать от Зеленского заключить мир с Россией

Джонсон: Трамп в случае победы потребует от Зеленского заключить мир с Россией

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Gerald Herbert/AP

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах потребует от украинского лидера Владимира Зеленского заключить мир с Российской Федерацией. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

По его мнению, Трамп может выступить с подобным требованием не позднее инаугурации 20 января 2025 года. Джонсон добавил, что экс-президент пригрозит Зеленскому худшими условиями, если президент Украины будет тянуть с мирным урегулированием конфликта.

Экс-аналитик ЦРУ считает, что Трамп даст понять украинскому лидеру, что «халява закончилась» и перестанет выделять помощь Киеву.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что уверен в искренности слов кандидата в президенты США Дональда Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине. Об этом российский лидер заявил по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Ранее в Германии раскрыли судьбу Украины в случае возвращения Трампа.

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Выборы в США — 2024
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