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Каждое интервью Байдена оценивают на предмет промахов после дебатов с Трампом

CNN: следующие 48 часов будут иметь решающее значение для карьеры Байдена

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Louisa Gouliamaki/Reuters

Следующие 48 часов будут решающими для политической карьеры президента США Джо Байдена после его провала на теледебатах, пишет CNN.

В публикации отмечается, что 5 июля Байден должен дать интервью телеканалу ABC, которое станет даже более сложным для главы Белого дома, чем прошедшие дебаты.

CNN отмечает, что каждое публичное выступление президента США сейчас будет оцениваться на предмет любых промахов или признаков уязвимости.

До этого Байден признал, что он «облажался» во время теледебатов со своим соперником Дональдом Трампом.

Первые предвыборные теледебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байдена и Дональда Трампа — прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Во время дебатов действующий президент США допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал.

Ранее сообщалось, что демократы в США обсуждают не возможность, а способ замены Байдена.

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Выборы в США — 2024
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