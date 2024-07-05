Белоруссия поддержала Иран

Белоруссия ратифицировала соглашение о свободной торговле Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале страны.

В публикации отмечается, что белорусская сторона надеется на возможность дать экспортерам нарастить поставки своей продукции на иранский рынок за счет обнуления пошлин. Ратификация соглашения произошла на фоне стабильного роста товарооборота между Белоруссией и Ираном: в 2022 году торговля между странами оценивалась в около $100 млн, а в 2023 году этот показатель вырос примерно на 40%.

Соглашение между ЕАЭС и Ираном было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года.

До этого политолог Александр Асафов заявил, что Белоруссия является важным приобретением для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

С 3 по 4 июля в Казахстане проходил саммит ШОС, в ходе которого участники подписали документ о приеме Белоруссии в состав организации в качестве полноправного члена. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, этот день войдет в историю страны. Он также отметил, что Минск будет работать в ШОС по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур», а министр иностранных дел Максим Рыженков пообещал придать объединению «белорусский заряд энергии». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять внешнему вмешательству.