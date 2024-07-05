Лейбористы в Британии одерживают победу на парламентских выборах

Экзитполы показывают уверенную победу лейбористов во главе с Киром Стармером на парламентских выборах в Британии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экзитполы трех крупнейших телеканалов страны.

Неофициальные данные единого экзитпола сообщают, что партия лейбористов получит до 410 голосов в британском парламенте, таким образом набирая уверенное большинство среди 650 депутатов нижней палаты. На данный момент правящая Консервативная партия рассчитывает получить только 131 место в парламенте, показав резкое и значительное ухудшение своего положения по сравнению с предыдущими выборами в 2019 году.

Оставшиеся места разделили между собой партия «Либеральные демократы» (61 место), правопопулистская партия Reform UK (13), Шотландская национальная партия (10), «зеленые» (2) и независимые кандидаты (23 места).

Таким образом, спустя 14 лет, лейбористы вновь приходят к власти в Соединенном королевстве.

До этого в Британии стартовало голосование на всеобщих выборах в парламент.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.