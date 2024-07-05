В России хотят упразднить зоны территориального развития

В Государственной думе предложили упразднить зоны территориального развития страны, которые были утверждены в 2011 году. Законопроект опубликован на сайте базы данных Госдумы.

В частности, отмечается, что заявки субъектов России на создание на своей территории таких зон уже не поступают. Основной причиной этого является наличие более привлекательных для регионов и потенциальных инвесторов преференциальных режимов — среди них особые экономические зоны и территории опережающего развития.

Таким образом, авторы законопроекта утверждают, что режим зоны территориального развития потерял свою нишу.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с 1 июля на территории региона будет введена свободная экономическая зона.

По его словам, налоговые льготы будут предоставлены для восстановления пострадавших предприятий.

Ранее правительство РФ утвердило льготы для бизнеса в СЭЗ в новых регионах.