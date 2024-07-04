В МИД РФ назвали дату совета министров иностранных дел G20

Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в своем Telegram-канале сообщил, что совет министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20) пройдет 25 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, а после него состоится саммит в Рио-де-Жанейро.

«Впереди ключевые вехи: саммит Группы двадцати в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября, а также запланированный в его преддверии СМИД в Нью-Йорке 25 сентября», — отметил дипломат.

По оценке дипломата, ожидается, что крупнейшие экономики подтвердят свою приверженность к укреплению многостороннего сотрудничества, устоям Устава ООН и международного права, а также коллективному реагированию на глобальные вызовы.

С 1 декабря 2023 года в G20 председательствует Бразилия, итоговый саммит объединения назначен на 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро.

10 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Главы государств условились, в частности, продолжить тесное взаимодействие с учетом председательства РФ в БРИКС и Бразилии в G20.

Ранее сообщалось, что госдолг России стал одним из самых низких среди стран G20.