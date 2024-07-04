Песков высказался о сроках визита Путина в Турцию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии точных сроков визита президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Президент с признательностью принимает это предложение, и визит на повестке дня, но точных дат пока нет, они будут согласовываться», — сказал Песков.

3 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Путиным на саммите ШОС в Астане пригласил его приехать с визитом в Турцию.

Турецкий лидер в ходе общения со своим российским коллегой призвал его приехать в Турцию «в самом скором времени». В ответ глава РФ заявил, что принимает приглашение Эрдогана и собирается посетить Турцию в ближайшее время.

До этого Песков сказал, что нерешенные проблемы сохраняются в отношениях Российской Федерации и Турции, однако у руководства обеих стран есть политическая воля для их урегулирования.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.