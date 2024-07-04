Путин рассказал о просьбах Запада о прекращении огня на Украине в 2022 году

В 2022 году западные страны просили Россию прекратить огонь в то время, когда войска РФ стояли у Киева. Об этом на пресс-подходе по итогам саммита ШОС в Астане рассказал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, когда российские войска подошли к Киеву, со стороны западных стран последовало «предложение и даже настойчивая просьба» о прекращении боевых действий с тем, чтобы создать условия для заключения мирного соглашения. Президент России пояснил, что «мы сделали это и опять столкнулись с обманом».

«Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно», — сказал Путин.

В 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) РФ и Украина предпринимали попытки мирного урегулирования конфликта, организовывая переговоры в Белоруссии и Турции. В марте в Стамбуле начались переговоры на уровне делегаций, в ходе которых украинская сторона представила проект соглашения. В том числе в нем говорилось о готовности Киева отказаться от вступления в военные блоки, а также предлагалось решать вопрос принадлежности Крыма дипломатическими средствами в течение 15 лет.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин исключил прекращение огня до начала мирных переговоров с Украиной.