Путин: Россия готова к диалогу с США

Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами. Об этом по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер заявил, что из Вашингтона есть сигналы о готовности начать диалог по стратегической стабильности, но потом они пропадают и начинают рассуждать на отвлеченные темы.

«Давайте мы дождемся формирования новой администрации и поймем, каковы ее планы и предпочтения. Еще раз хочу повторить: мы к этому готовы», — сказал Путин.

До этого российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США, питая иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией, продолжает курс на войну.

Дипломат, комментируя решение Вашингтона о выделении Киеву очередной военной помощи в размере почти $2,5 млрд, назвал бесперспективным накачку оружием «агонизирующего режима» президента Владимира Зеленского.

3 июля экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США и Россия находятся в одном шаге от войны. По его мнению, США обязаны предпринять шаги по мирному урегулированию конфликта. Аналитик отметил, что необходимо сделать все для того, чтобы ядерные державы не воевали друг с другом.

Ранее россияне выбрали «своего» кандидата на пост президента США.