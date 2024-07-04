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Путин заявил о «сигнале» ШОС всему миру

Путин назвал позицию ШОС против милитаризации космоса сигналом для всего мира

Президент России Владимир Путин назвал позицию Шанхайской организации сотрудничества против милитаризации космоса «сигналом» для всего мира. Об этом глава государства заявил в ходе встречи в формате «ШОС плюс» в Казахстане, передает ТАСС.

Путин отметил, что страны-члены ШОС согласовали в декларации и в других документах, что все страны выступают против размещения любого оружия в космосе.

«Это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства», — сказал российский лидер.

До этого Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Документ призывал все страны принять срочные меры по предотвращению размещения оружия в космосе. Кроме того, в резолюции оговаривались шаги по недопущению применения силы в космосе, как из космоса в направлении Земли, так и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге посоветовал обратить внимание на тех, кто выступает против принятия резолюции, оценивая риски милитаризации космоса.

Ранее Китай выразил разочарование тем, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по космосу.

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