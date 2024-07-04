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Названа самая большая угроза для истребителей F-16 на Украине

Defence24: самой большой угрозой для F-16 на Украине будет российское ПВО

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Vadim Ghirda/AP

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских истребителей F-16 не изменит ситуации на поле боя, поскольку они станут мишенью российских систем ПВО, создававшихся для поражения подобных целей. Об этом сообщает Defence24.

Как отмечается в материале, используемые Россией системы ПВО создавались специально для поражения целей, подобных истребителям F-16. В связи с этим самолетам будет сложно наносить удары вглубь российской территории, говорится в тексте.

Кроме того, считают авторы, уровень подготовки российских летчиков превосходит степень готовности пилотов ВСУ. Украинским летчикам потребуется большое мужество, чтобы сражаться против российской авиации, пишет Defence24.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Госдуме предупредили, что передача F-16 Украине спровоцирует новый виток конфликта в воздухе, из-за чего эти самолеты получат «репутацию металлолома». Уничтожение истребителей там связали с завершением стремлений Киева нанести стратегическое поражение России.

Ранее украинский депутат оценила готовность страны к приему истребителей F-16.

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