Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, что может лечь в основу диалога Украины и РФ

Путин: стамбульские договоренности могут стать основой переговоров РФ и Украины

Стамбульские договоренности между Москвой и Киевом могут послужить основой для возобновления переговоров. Об этом в ходе встречи в формате «ШОС плюс» в Казахстане заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, в ходе переговоров в 2022 году глава делегации Украины парафировал (предварительно подписал) соответствующие соглашения. В связи с этим российский лидер пришел к выводу, что те договоренности «вполне устраивали» Киев.

«Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — добавил Путин.

Также он обратил внимание, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной и все еще готова к диалогу. Как сказал президент, именно Киев прервал контакты.

В 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) РФ и Украина предпринимали попытки мирного урегулирования конфликта, организовывая переговоры в Белоруссии и Турции. В марте в Стамбуле начались переговоры на уровне делегаций, в ходе которых украинская сторона представила проект соглашения. В том числе в нем говорилось о готовности Киева отказаться от вступления в военные блоки, а также предлагалось решать вопрос принадлежности Крыма дипломатическими средствами в течение 15 лет.

Однако диалог не имел конкретных результатов. В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский рассказал, какие страны могли бы стать посредниками на переговорах между Москвой и Киевом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами