Путин рассказал, что может лечь в основу диалога Украины и РФ

Стамбульские договоренности между Москвой и Киевом могут послужить основой для возобновления переговоров. Об этом в ходе встречи в формате «ШОС плюс» в Казахстане заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, в ходе переговоров в 2022 году глава делегации Украины парафировал (предварительно подписал) соответствующие соглашения. В связи с этим российский лидер пришел к выводу, что те договоренности «вполне устраивали» Киев.

«Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — добавил Путин.

Также он обратил внимание, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной и все еще готова к диалогу. Как сказал президент, именно Киев прервал контакты.

В 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) РФ и Украина предпринимали попытки мирного урегулирования конфликта, организовывая переговоры в Белоруссии и Турции. В марте в Стамбуле начались переговоры на уровне делегаций, в ходе которых украинская сторона представила проект соглашения. В том числе в нем говорилось о готовности Киева отказаться от вступления в военные блоки, а также предлагалось решать вопрос принадлежности Крыма дипломатическими средствами в течение 15 лет.

Однако диалог не имел конкретных результатов. В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский рассказал, какие страны могли бы стать посредниками на переговорах между Москвой и Киевом.