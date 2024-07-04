Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной

Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом и сохраняет готовность к подобному диалогу, заявил российский президент Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства 4 июля принял участие во встрече «ШОС плюс». На состоявшемся в Казахстане мероприятии присутствовали представители не только стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но и государств — наблюдателей и партнеров по диалогу.

«Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров», — сказал Путин во время заседания.

Он обратил внимание, что именно украинские власти прекратили всякие контакты с Москвой. По словам президента, Киев сделал это по указанию Лондона и Вашингтона. Глава государства подчеркнул, что сами украинские официальные лица не скрывают и открыто говорят о вмешательстве США и Великобритании в переговорный процесс.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью для агентства Bloomberg, в ходе которого поразмышлял о возможности начала мирных переговоров между Москвой и Киевом. Он заявил, что США и КНР могли бы стать посредниками на переговорах. Однако сначала Вашингтону и Пекину надо отбросить разногласия, добавил глава государства.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, готов ли Киев на компромисс с Москвой.