Политолог объяснил призыв американских экспертов не принимать Украину в НАТО

Американист Дмитрий Дробницкий в интервью газете «Взгляд» прокомментировал письмо американских экспертов с призывом к НАТО не принимать Украину в альянс. По мнению политолога, в США набирает обороты идеология внешнеполитического реализма.

«Подписанты — это не идеологи либерального мирового порядка, как принято говорить, а представители внешнеполитического реализма. Ранее приверженцев этих идей клеймили и «путинскими пропагандистами», и просто «местными дурачками». Однако сейчас, в условиях беспрецедентного провала внешней политики США, дискурс набирает обороты», — отметил Дробницкий.

По его мнению, если спросить у представителей либерализма, насколько присоединение Украины к НАТО будет способствовать безопасности стран альянса, они просто «отмахнутся от вопроса».

Как сообщает издание Politico, десятки экспертов по внешней политике призывают НАТО избегать продвижения к членству Украины на предстоящем саммите альянса, предупреждая, что это поставит под угрозу США и союзников, а также приведет к расколу коалиции.

В письме 60 экспертов утверждают, что если Украину примут в альянс, то это приведет в действие 5-ю статью НАТО, которая призывает членов военного блока прийти на защиту другого государства в случае нападения.

Ранее в США заявили, что Украину не хотят видеть в НАТО из-за коррупции.