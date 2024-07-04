Зеленский назвал условие для прекращения огня на Украине

Украина отвергает предложение премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.

По мнению украинского лидера, Россия может использовать прекращение огня, чтобы накопить силы и начать новое наступление.

Зеленский также заявил, что остановка боевых действий на Украине возможна только в том случае, если будет создан четкий план того, что будет со страной в будущем. Президент подчеркнул, что такая договоренность может быть достигнута преимущественно на международной площадке и в присутствии тех стран, «лидерам которых доверяют».

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в столицу Украины и призвал президента Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров. Киев отверг эти предложения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня.