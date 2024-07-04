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В Госдуме хотят запретить депутатам владеть недвижимостью за рубежом

Володин поручил проработать вопрос запрета депутатам владеть недвижимостью вне РФ

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Shutterstock

В Госдуме рассмотрят вопрос законодательного запрета на владение недвижимостью за рубежом для депутатов. Такое поручение дал комитету нижней палаты парламента по безопасности Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Давайте мы поручим председателю комитета по вопросам безопасности проработать это предложение и затем его внести на рассмотрение вначале совета, а потом, может быть, эта норма станет и положением закона», — сказал Володин, комментируя предложение депутата Николая Коломейцева о запрете депутату иметь собственность за границей.

1 июля российский военный из Бурятии Александр Васильев назвал «откровенно идиотскими» некоторые инициативы депутатов Госдумы и выразил мнение, что работа нижней палаты российского парламента не вполне продуктивна.

В июне в Госдуме начали работать над проектами по исполнению поручений президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ.

Ранее правительство одобрило запрет на иностранные счета для военнослужащих госохраны и их семей.

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