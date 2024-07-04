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В НАТО занервничали из-за возможной победы партии Ле Пен на выборах

Euractiv: Франция может выйти из военного командования НАТО из-за партии Ле Пен

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Francois Lenoir/Reuters

Члены НАТО опасаются изменения политики Франции по отношению к альянсу в случае победы «Национального объединения» Марин Ле Пен на парламентских выборах. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в НАТО.

Отмечается, что в случае победы крайне правых во втором туре голосования в Национальную ассамблею они смогут либо войти в правительство, либо стать сильным парламентским меньшинством, способным блокировать инициативы правящей коалиции.

По мнению одного из дипломатов НАТО, это может повлиять на внешнеполитический курс Франции, несмотря на то, что президентом останется Эммануэль Макрон. Источник также отметил, что, согласно опасениям некоторых дипломатов, Франция может в очередной раз выйти из военного командования альянса, а также начать отправлять в НАТО меньшее количество войск более низкого ранга, чем в настоящее время.

В начале июня партия Макрона заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив «Национальному объединению». После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

По итогам первого тура выборов во французский парламент «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняло первое место с 33,2% голосов, тогда как партия Макрона «Вместе» оказалась третьей с 21%. Второе место занял альянс левых сил «Новый народный фронт» — 28,1%.

Ранее Ле Пен назвала публикацию МИД России с ее фото провокацией.

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