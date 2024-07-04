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Премьер Грузии заявил о приверженности укреплению дружбы с США

Премьер Кобахидзе: Грузия привержена укреплению сотрудничества с США

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Global Look Press

Грузинские власти намерены продолжать развивать сотрудничество и партнерство с Соединенными Штатами, заявил глава правительства страны Ираклий Кобахидзе. Его обращение по случаю Дня независимости США цитирует ТАСС.

«Отмечая этот день, мы подтверждаем нашу приверженность укреплению стратегического партнерства Грузии и США и дальнейшему укреплению связей дружбы и сотрудничества», — написал Кобахидзе на своей странице в соцсети X.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам.

Несмотря на митинги оппозиции и резкую критику закона со стороны ЕС и США , парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.

Ранее в Тбилиси пообещали с достоинством вступить в ЕС в 2030 году.

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