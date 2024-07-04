ШОС выступает за новую архитектуру безопасности в Евразии

Главы государств— членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают, что взаимодействие в рамках структуры станет почвой для новой архитектуры безопасности на территории Евразии. Об этом говорится в декларации по итогам саммита организации, передает РИА Новости.

«Взаимодействие в рамках организации может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в столице Казахстана подписали Астанинскую декларацию объединения.

Участники саммита также подписали пакет документов, среди которых договоры о совместной борьбе с терроризмом, антинаркотической стратегии и соглашения о сотрудничестве в области энергетики, охраны окружающей среды, охраняемых территорий и экологического туризма.

По словам Путина, в Астанинской декларации «высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН».

В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил.

По словам российского президента, настало время для обсуждения системы безопасности для Евразии, которая будет подразумевать двусторонние и многосторонние гарантии коллективной безопасности.

Ранее стало известно, на каком автомобиле Путин приехал на ШОС.