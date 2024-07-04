Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ШОС выступает за новую архитектуру безопасности в Евразии

Лидеры стран ШОС выступили за создание новой архитектуры безопасности в Евразии

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Главы государств— членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают, что взаимодействие в рамках структуры станет почвой для новой архитектуры безопасности на территории Евразии. Об этом говорится в декларации по итогам саммита организации, передает РИА Новости.

«Взаимодействие в рамках организации может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в столице Казахстана подписали Астанинскую декларацию объединения.

Участники саммита также подписали пакет документов, среди которых договоры о совместной борьбе с терроризмом, антинаркотической стратегии и соглашения о сотрудничестве в области энергетики, охраны окружающей среды, охраняемых территорий и экологического туризма.

По словам Путина, в Астанинской декларации «высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН».

В июне президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел предложил создать в Евразии новую систему безопасности без участия внешних сил.

По словам российского президента, настало время для обсуждения системы безопасности для Евразии, которая будет подразумевать двусторонние и многосторонние гарантии коллективной безопасности.

Ранее стало известно, на каком автомобиле Путин приехал на ШОС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами