Экс-главком ВСУ Залужный уехал в Великобританию

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению полномочий посла страны в Лондоне. Об этом сообщает украинское издание «Главком», ссылаясь на окружение генерала в отставке.

Как отмечает издание, после увольнения с должности главкома «эпопея» с назначением Залужного и началом его работы в посольстве Украины в Британии затянулась почти на полгода.

Залужного уволили с поста главнокомандующего 8 февраля 2024 года. Его место занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причина отставки не называлась, но до этого на Украине происходил конфликт между военными и политиками, обвиняющими друг друга в провалах на фронте.

До этого Служба внешней разведки РФ заявляла, что западные страны рассматривают кандидатуру Залужного на замену украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В СВР утверждают, что такой сценарий возможен после того, как Россия «закрепит успехи на поле боя».

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.