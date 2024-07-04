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Путин заявил о сохранении в Евразии потенциальных очагов конфликта

Путин: на евразийском континенте еще остались потенциальные очаги конфликта

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время на евразийском континенте сохраняются потенциальные очаги конфликта. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства 4 июля принял участие в заседании совета лидеров стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча состоялась в столице Казахстана в рамках двухдневного саммита этой международной структуры.

«К сожалению, на евразийском континенте, в Большой Евразии пока сохраняются и другие потенциальные очаги конфликта, разрастание которых чревато хаосом и нестабильностью», — сказал Путин.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о палестино-израильском конфликте и ситуации в секторе Газа.

5 июля президент России провел встречу с руководителями мировых информационных агентств, в ходе которой прокомментировал текущую ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, ответ Израиля на атаку палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года больше похож на «тотальное уничтожение гражданского населения», а не на войну. Также глава государства обратил внимание, что Москва выступает против обстрелов мирных граждан в любой стране.

Ранее Путин призвал к справедливому решению палестинского вопроса.

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