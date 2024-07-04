Макрону посоветовали замолчать после провала на выборах

Союзники президента Франции посоветовали ему прекратить предвыборную кампанию после провала его коалиции в первом туре парламентских выборов во Франции. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Ему сказали прекратить (предвыборную кампанию – прим. ред.)… И дело не в том, что он услышал наше послание, скорее, его заставили его услышать», — приводит издание слова неназванного представителя французской партии «Возрождение».

Как подчеркивает газета, «реальность такова, что его союзники не хотят, чтобы он участвовал в предвыборной кампании».

Лидером первого тура парламентских выборов во Франции стало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен. На втором месте идет альянс левых сил, а замыкает тройку сильнейших правящий блок Эммануэля Макрона. Однако решающая битва предстоит во втором туре, который состоится 7 июля. Его итогом может стать как переход парламента под контроль ультраправых, так и полный хаос в Национальном собрании. При этом французы уже отметили итоги голосования протестами и погромами. Как прошел первый раунд парламентских выборов в Пятой республике и чего ждать от следующего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о «пропаже» Макрона после выборов в парламент.