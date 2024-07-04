Лукашенко усомнился в способности Запада выстроить глобальную безопасность

Страны «глобального большинства» должны взять на себя инициативу по созданию «подлинной и неделимой глобальной безопасности», потому что Запад не способен сделать это. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает «БелТА».

Он заявил, что Минск убежден в том, что в 21 веке необходимо выстраивать подобную систему.

В западных странах, по его мнению, нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно, поэтому это должно лечь на плечи стран «глобального большинства».

Белоруссия постарается адаптировать свои инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для партнеров сфере, добавил он.

Саммит ШОС в Астане начался с приема Белоруссии в состав объединения. Соответствующий документ подписали главы государств организации.

Ранее Лукашенко пообещал устроить кулинарный мастер-класс.